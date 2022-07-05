زوج كورتني كارداشيان من المستشفى إلى الشاطئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم العالمي ترافيس باركر قد تعافى بشكل كلي وخرج من المستشفى؛ ليتجه برفقة زوجته نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان إلى الشاطئ للاستجمام بعد الأزمة الصحية التي عانى منها.

فقد أمضت العروس كورتني برفقة زوجها ترافيس عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو الحالي، على البحر، حيث رافق كورتني وزوجها ولداها بينيلوبي البالغة من العمر 9 أعوام، وابنها راين البالغ من العمر 7 أعوام.

وقد وثقت كورتني الرحلة عبر بعض الصور التي نشرتها بنفسها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعبر خاصية “الستوري”، حيث وصلت العائلة إلى الشاطئ عبر شاحنة برتقالية اللون مكشوفة.

واللافت أن ترافيس لم يظهر بوضوح في الصور أو يتحدث بالفيديو، لكن ظهر ت بعض ملامحه أثناء قيادته للسيارة، حيث كانت العائلة تستمع إلى أغنية Grenade لبرونو مارس.

وكان ترافيس قد طمأن جمهوره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعبر خاصية الستوري. حيث كتب النجم: “حفظني الله، كان التهاب البنكرياس ناتجاً عن إزالة الزوائد اللحمية في منطقة حساسة للغاية أدى إلى إتلاف أنبوب تصريف حرج في البنكرياس، والالتهاب يعد خطراً على الحياة”، مؤكداً أنه بأفضل حال في الوقت الراهن.

وعمدت زوجته، نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، وأعلنت بعد نشر القصة تنفسها مع إضافة بعض الكلمات التي جاء فيها: “شاكرة الله على شفاء زوجي، بعد الأسبوع المخيف والعاطفي”. وأشارت كورتني إلى أن الصحة هي كل شيء، إلا أنها شنت هجوماً قاسياً على الصحافة، حيث بدا وكأنها كانت تشتعل غضباً من كل ما نشر في الإعلام خاصة صورها أثناء وجودها مع زوجها في المستشفى خلال الأزمة الصحية. وأعربت كورتني عن غضبها من نشرهم تلك الصور، واصفةً ما فعلوه بـ”العار”، وموبخةً إياهم، على أنهم باعوا تلك الصور بينما كان زوجها في المستشفى يقاتل من أجل حياته.

واللافت أن كورتني كشفت أن تلك الصور ليست بالجديدة، وقد تم التقاطها منذ أسابيع، حتى أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة ارتدت فيها تلك البدلة الرياضية في الصور.