شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عرض مسرحية "هاملت بالمقلوب" لمدة أسبوع قبل المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، والتابع للبيت الفني للمسرح، عودة المسرحية مرة أخرى للعرض على مسرح السلام بالقصر العينى يوم 17 من شهر يوليو الجارى ولمدة أسبوع، وذلك قبل المشاركة في المهرجان القومى للمسرح.

وانتهى أبطال المسرحية من آخر العروض يوم 4 يونيو الماضى بعد 4 أشهر من العرض، إذ انطلق في شهرمارس الماضى واستطاع تحقيق نجاح نقدي وجماهيري كبير خلال الموسم الأول والثاني، وحرص على مشاهدته عدد من الفنانين، وتم إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقررًا دراسيًا على الطلاب هذا العام.

‏‎يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.

وكان المخرج مازن الغرباوي قد كشف تفاصيل تقديمه للمسرحية وصرح :"دائمًا أسعي للعمل مع مجموعة من شباب مؤلفين مختلفين لكن اهتمامي كان كبير أن أتعامل مع الدكتور سامح مهران لأنه قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وهو نبضه في الكتابة نبض شاب، فأنا فخور أن يكون في رصيدي عمل من تأليف سامح مهران، وقوة النص والتناول والفكرة والمعالجة الجديدة هي التي جذبتني للنص وهذه كانت نقطة التلاقي بيننا وأتمني أن كل المجهود الذي بذل يحالفه التوفيق.



جانب من عرض هاملت بالمقلوب



مسرحية هاملت بالقلوب



غرض هاملت بالمقلوب