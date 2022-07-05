شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تصور فيديو كليب فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة المغربية جنات فى العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير فيديو كليب لآخر أغنياتها من إخراج فادى حداد، ومن كلمات محمد رفاعى وألحان أحمد زعيم، وتغنيها باللهجة المصرية.

ومن المقرر أن تطرح جنات عددا من الأغانى السينجل خلال الفترة المقبلة، إذ تطرح أغنية كل شهرين أو ثلاثة أشهر حتى لا تغيب عن جمهورها لفترة طويلا.

وانتهت المطربة جنات من تسجل دويتو غنائى مع الفنان السعودى طلال سلامة، بعنوان "يوم ميلاد"، وهو أول دويتو غنائى يجمعها بمطرب سعودى.

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها محمد عثمان، حيث وجهت له رسالة رومانسية عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ونشرت جنات صور جمعتها بزوجها، وعلقت على الصور قائلة: "فى اليوم ده ربنا منّ عليا فيك بتمنالك أيام بيضاء تشبه بياض قلبك ونقاءه بحبك".

ورزقت النجمة المغربية جنات بطفلتها الثانية والتي أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان.