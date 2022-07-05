شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز يقابل معجب يرتدى نفس ملابسه فى كندا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد المغنى العالمى شون مينديز شبيه له في فانكوفر مدينة في كندا، وظهر مينديز متفاجئا بسبب ارتداء شبيهه نفس البلوفر والكونفرس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " dailyhive ".



شون مينديز وشبيهه

وظهر مينديز يمازح شبيهه الذى يدعى Ongaro في فيديو نشره من خلا حسابه الرسمي على موقع تيك توك، وقام بالتصوير معه.

وذلك بعد أن كشف موقع الديلى ميل من خلال عدة صور حصرية له عن بكاء المغنية والممثلة كاميلا كابيلو مؤخراً أثناء جلوسها بجانب حبيبها شون مينديز في أحد المطاعم، وأضاف التقرير أن كاميلا كابيلو استمرت في البكاء لفترة طويلة ولم تتمكن من إيقاف دموعها أمام أعين المتواجدين، دون ذكر سبب بكاءها.

وكانت انشغلت كاميلا كابيلو طوال الفترة الأخيرة بتصوير فيلمها الأخير "سندريلا" الذى يعد أول بطولة لها فى عالم السينما.