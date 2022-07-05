شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير القصة الأولى من مسلسل "حدث بالفعل" بطولة ماجد المصرى وبسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "حدث بالفعل " تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذى يتضمن قصص حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية ، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية مختلفة .

يجسد بطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمى العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم، ويلقى العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم ، وتدور الأحداث فى قالب تشويقى إنسانى.

وفى سياق متصل بدأ مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعيد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالى ، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصرى وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف د. فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر ، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد النجاح الذى حققه من خلال فيلم "ماكو".