شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يعلن تعاقده مع ماريو جيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي التعاقد مع المدافع الإسباني ماريو جيلا قادمًا من نادي ريال مدريد من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وقد أعلن لاتسيو حصول على خدمات اللاعب صاحب ال 21 عام في صفقة أنتقال نهائي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات حتى عام 2027 وعلن عن وصول ماريو اليوم إلى روما من أجل إتمام كافة إجراءات التعاقد.

وقد كلفت هذه الصفقة لاتسيو ما يقرب من 6 ملايين يورو مع وجود بند يحق لريال مدريد الأستفادة من نسبة 50% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

وتألق ماريو جيلا في الموسم الماضي مع فريق شباب ريال مدريد وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نهاية الموسم المنقضي وشارك في مبارتين فقط مع الفريق في الدوري الإسباني وكان صاحب ال 21 عام يرتدي قميص نادي إسبانيول قبل أن ينتقل إلى صفوف شباب ريال مدريد في عام 2018.

وقد نجح لاتسيو من إنتهاء الموسم المنقضي في الدوري الإسباني وهو يحتل المركز الخامس بعد أن جمع 64 نقطة.