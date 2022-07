حفل أديل يجمع حبيبها بزوجها السابق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية بالحفل المميز والناجح الذي قدمته النجمة العالمية أديل بعد غياب 5 أعوام عن المسرح حيث ترأست مهرجان BST Hyde Park في لندن.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الحفل، إلا أن لقطة جمعت الزوج السابق لأديل، سيمون كونيكي والد طفلها أنجيلو، مع صديقها الحالي ريتش بول وهما يستمتعان بعودتها للغناء جنباً إلى جنب كانت الأبرز في الحفل.

فعلى ما يبدو أن النجمة وصلت إلى سلام مع نفسها وتخطت انفصالها بشكل مثالي بعد حديثها عدة مرات عن معاناتها بعد الانفصال، والتي جسدتها في ألبومها الأخير بشكل مباشر.

وتعكس الصورة التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الاستقرار العاطفي الذي تعيشه النجمة، بعد كل ما أشيع سابقاً عن انفصالها عن حبيبها ريتش بول ومعاناتها النفسية من الموضوع رغم عدم تخطيها انفصالها عن سيمون.

وكانت النجمة البريطانية أديل قد أعربت عن سعادتها للعودة إلى المسرح مرة أخرى، حيث قالت بحسب موقع Page 6 بعد صعودها المسرح أمام الجمهور البالغ عددهم 65 ألف شخص: “يا إلهي ، لقد عدت إلى المنزل. من الغريب أن أكون أمام حشد مرة أخرى. أشعر بالتوتر الشديد قبل كل عرض، لكني أحب أن أكون هنا. وقد بدت متأثرة لدرجة أنها لم تتمالك دموعها، خاصة بعد تفاعل الجمهور معها ومشاركتها الغناء على كلمات Someone Like You.

وغنت أديل بعض أغانيها الجديدة، بما في ذلك Easy On Me، Oh My God، وخصصت بقية أغانيها الـ 15 لألبوماتها السابقة وأشهر أغانيها.

وشاركت أديل صور حفلها على حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث اختارت الظهور في الحفل الغنائي بفستان من اللون الأسود. وعلقت على صور حفلها قائلة: الليلة الأولى في هايد بارك! يا له من حشد!! شكراً لكم أحبائي، لا أطيق الانتظار لفعل كل شيء مرة أخرى الليلة”.