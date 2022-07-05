بالصور – غادة عبد الرازق بـ”لوك” جديد بمناسبة عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق، مجموعة لقطات جديدة لها، وفيما يبدو أنها استعدت بـ «لوك» جديد قبل الاحتفال بيوم ميلادها الذي يوافق غدًا الأربعاء 6 من شهر يوليو الجاري.

وخطفت غادة عبدالرازق الأنظار بمظهرها الجديد، ونشرت اللقطات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت عليها: «انه يوم رائع، عيد ميلادي».

وكانت غادة عبدالرازق قد قدمت آخر أعمالها عبر مسلسل «لحم غزال» في رمضان 2021، حيث شاركها في بطولة العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وكانت غادة عبدالرازق قد شاركت عبر صفحتها على إنستجرام مقطع فيديو جديد، خطفت به الأنظار، حيث ظهرت بصحبة زوجها بينما كانا يرقصان سويًا.