لطيفة تشوّق الجمهور لجديدها.. “مين مستني الألبوم؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوَّقت النجمة التونسية لطيفة الجمهور والمتابعين لموعد طرح ألبومها الجديد، والذي تحضر له منذ فترة، مؤكدة أن الألبوم سيتم طرحه قريباً، وسيضم أغنيات باللهجات التونسية والمصرية والعراقية، وبنفس الوقت تقوم بالتحضير لأغنيات جديدة مع ثلاثي التلحين الأشهر في مسيرتها الغنائية زياد رحباني ومحمد رحيم ووليد سعد.

ونشرت لطيفة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلقت عليها، قائلة: “مساء الخير.. مين مستني البومي الجديد؟”.

وردت لطيفة على تعليق يؤكد الرغبة في تعاونها مع زياد رحباني ومحمد رحيم ووليد سعد قائلة: كل الأساتذه اللي ذكرتهم الأعمال معاهم بتتحضر على نار هاااااااديه وده وعد مني. بس في الألبوم ده حنروح أنا وانت واللي بيحبوا يسمعوني الى عالم آخر وأحاسيس أخرى يارب تعجبك.

وأكدت لطيفة أن الألبوم الجديد سيضم أغنيات باللهجات التونسية والمصرية والعراقية، ورغم تفاعلها مع أغلب التعليقات، إلا أن لطيفة تجاهلت تماماً الرد على السؤال المتكرر حول الموعد النهائي لطرح الألبوم الجديد.