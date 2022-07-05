درة تعلن عن موعد عرض فيلمها الجديد “جدران”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة درة عن موعد عرض أحدث أفلامها “جدران” حصرياً على إحدى المنصات الرقمية؛ ليصبح أول تجربة لها لصناعة أفلام حصرية رقمية، مؤكدة أن الفيلم سيعرض لأول مرة يوم الخميس الموافق 17 من شهر يوليو الجاري.

ونشرت درة البوستر الرسمي لها من الفيلم عبر حسابها بموقع انستغرام وعلقت على الصورة قائلة: الحكايات بتفضل حكايات لغاية ما نعرف أصلها إيه، وتابعت مؤكدة أن الفيلم صنع خصيصاً للمنصة الرقمية المصرية.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رعب، حيث تجسد درة فيه شخصية مريضة تعاني من أمراض نفسية بسبب مشكلة مرت بها، وهو من بطولة درة، نيقولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

يذكر أن آخر أعمال درة للسينما فيلم “الكاهن”، الذي تم طرحه رسمياً يوم 29 ديسمبر الماضي، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول صحفية متزوجة من رجل يعاني من مشكلات نفسية، ومع الأحداث تقع جريمة قتل تقلب حياة الزوجين رأساً على عقب، والفيلم من بطولة حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، درة، وغيرهم، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتنتظر درة عرض مسلسلها الجديد “المتهمة” قريباً في فصل الخريف على منصة “شاهد”، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رعب حول شخصية نورهان المتهمة في جريمة قتل وتحاول الهروب منها طوال أحداث المسلسل، ويشارك درة في البطولة كلاً من دياب وعلي الطيب، والمسلسل من إخراج تامر نادي.