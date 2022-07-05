أحمد حلمي ينضم إلى تحدي “باتمان الحقيقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم النجم أحمد حلمي لتحدّي «باتمان الحقيقي» الذي لا يَزَال غَامِضاً فيمن أطلقه، والذي أصبح يجتذب عدداً من النجوم للمشاركة به.

وقد نَشَرَ النجم أحمد حلمي، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على «إنستغرام»، صورة له وهو بقناع «باتمان»، وكَتَبَ مُعَلّقاً عليها: «في إيه يا جماعة عاملين قلق ليه؟»، لتنال صورته إعجاب متابعيه.

وبَدَأَ تَحَدّي «باتمان الحقيقي» كمزحة انتشرت بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث عن معركة ستقام في حلوان يوم السبت 13 أغسطس (آب).

ولفت التريند الجديد انتباه الفنانين، فنشر النجم محمد هنيدي صورة ساخرة له مرتدياً قناع البطل الخارق «باتمان» وكتب عليه معلقاً قال به: «إلى حلوان».

كَمَا نَشَرَ النجم سيد رجب صورة مشابهة لشخصية «المعلم صقر» من فيلم «ولاد رزق» وأضاف إليها قناع باتمان، وكتب في التعليق: «المعلم صقر بيقولكم باتمان الحقيقي وصل».

وانضم كذلك الفنان محمد سعد للتحدي بصورة لشخصية «تتح» في مشهد المول، وكتب معلقاً «باتمان الحقيقي وصل».

كما انضمت أيضاً الفنانة رانيا يوسف للمشاركين في تحدي باتمان، وذلك من خلال نشر صورتين لها وهي ترتدي قناع باتمان.

المزاح بَدأ بمنشور على «فيسبوك» لشخص ما يزعم أنّه باتمان الحقيقي، ليرد أكثر من شخص ويدعي أنّه هو باتمان الحقيقي، ووصل الجميع إلى حل واحد هو إقامة معركة بين كل من يرى أنّه الرجل الوطواط الحقيقي، ليكون الفائز باللقب هو الشخص الذي يبقى حياً.

وأنشأ أحد المتابعين «إيفينت» على «فيسبوك» للمعركة التي من المقرر أن تقع السبت 13 أغسطس في تمام الساعة 11 مساءً في حلوان بدلاً من «جوثام سيتي».

وتصدر هاشتاغ «باتمان الحقيقي» التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مختلف المستخدمين عن رغبتهم في المشاركة.