بشار الشطي مع بدر الشعيبي في السيرك.. مسرحية العيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان بشار الشطي صورةً له برفقة الفنان بدر الشعيبي، التُقطت لهما في مشهدٍ من مسرحية “السيرك”.

وكتب بشار على الصورة: “بدينا الحلم، وصار الحلم واقعنا، نشوفه علم وشايفنا وسامعنا. جاهزين حق العيد وحجزتوا.. رائعة السيرك، ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

والمسرحية هي رؤيةٌ للكاتب والفنان أحمد العوضي، وإخراج بدر الشعيبي، ونصُّ الأغاني لمحمد الشريدة، وألحان بدر الشعيبي وهدى خميس، وتوزيع وتأليف الموسيقار ربيع الصيداوي، وإشراف موسيقي بشار الشطي، وبطولة: يعقوب عبدالله، بشار الشطي، بدر الشعيبي، غدير السبتي، شهد العميري، أحمد العوضي، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبدالله الخضر، ميثم الحسيني، ريان دشتي، وحمود العميري.

يذكر أن بشار الشطي شارك في الموسم الرمضاني الماضي عبر مسلسل “بيبي” من بطولة: شجون، بشار الشطي، أسمهان توفيق، بدر الشعيبي، غادة الزدجالي، مي البلوشي، أحمد العوضي، فهد الصالح، زينب أحمد، خالد أحمد، جنى الفليكاوي، أحلام حسن، عبدالله عبد الرضا، نور محمود، عبدالرحمن الفهد، وغدير السبتي.