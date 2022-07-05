سامر إسماعيل يكشف عن كواليس “جميل بثينة”.. وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم السوري سامر إسماعيل عن سعادته بنجاح عرض مسرحية “جميل بثينة” في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر سامر إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو يظهر من خلاله كواليس التحضير للمسرحية والعمل الذي رافقها وتواجده بالرياض معبراً عن سعادته الكبيرة بذلك.

وقال سامر في تعليقه على الفيديو: “رغم مرور أكثر من أسبوع على إنتهاء عرض “جميل بثينة” في الرياض مع مسرح كركلا ووزارة الثقافة السعودية لكن الأصداء الحلوة عن نجاحها عم اتلقاها لليوم.. لهيك حبيت شارككم بهالفيديو الخاص من الكواليس”.

وتفاعل جمهور ومتابعو وزملاء سامر مع الفيديو حيث قدموا له التهاني بهذا النجاح ومتمنين له التوفيق الدائم.

وجمعت مسرحية “جميل بثينة” النجم سامر إسماعيل مع النجمة أمل بوشوشة في البطولة ولقيت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وكان النجم سامر إسماعيل قد شارك ببطولة فيلم “تشيلو” من تأليف معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وحضر سامر إسماعيل في الموسم الرمضاني الماضي 2022 ببطولة مسلسل “كسر عضم” للمخرجة رشا شربتجي بشخصية “الضابط ريان” حيث حققت الشخصية والعمل نجاحاً كبيراً جداً بينما لم يعلن سامر عن مشاريعه للموسم الدرامي المقبل.