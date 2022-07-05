شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط .. بوسى تحيى حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة الشعبية بوسى، حفلا غنائياً "للسيدات فقط" في الساحل الشمالى يوم 11 يوليو الجارى والذى يوافق الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى، ونشر القائمون على الحفل عبر الصفحة الرسمية على موقع إنستجرام البوستر الرسمى للحفل، وفى نفس المكان، كان قد أحيي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حفلا غنائياً للنساء فقط أيضا

يذكر أن بوسي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرحت العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة ملحوظة، من بينهم أغنية تحمل اسم أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أحمد عادل، وكسرت الأغنية حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن بوسى تزوجت من مصفف الشعر محمد ربيع، وأحيا الحفل عدد من الفنانين .