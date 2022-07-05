شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نبيلة عبيد تهنئ ابنة شقيقتها أميرة هانى بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على تهنئة ابنة شقيقتها، الفنانة الشابة أميرة هانى، بعيد ميلادها، ونشرت النجمة نبيلة عبيد صورة لها برفقة أميرة على حسابها الشخصى على موقع انستجرام وعلقت على الصورة، قائلة :"أميرة حبي أنا، كل سنة وانت شمس قلبي وضله، حبيبتي الغالية أميرة هاني سنة حلوة يا جميل، مساكي ومسا الأصدقاء ورد وياسمين".

الفنانة نبيلة عبيد مع أميرة هانى



نبيلة عبيد وأميرة هانى

وفى وقت سابق، كانت الفنانة الشابة أميرة هانى، قد هنأت خالتها الفنانة القديرة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الذى يوافق 21 يناير، مؤكدة أنها محفورة فى قلبها وفى تاريخ الوطن العربى أجمع.

ونشرت أميرة، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة القديرة، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتى أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتى سندى وضهرى وحبيبتى ومثلى الأعلى، سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حدى بيقولى انى شبهك أنتى وماما"ونشرت أميرة، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة القديرة، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتى أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتى سندي وضهرى وحبيبتى ومثلى الأعلى، سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حدي بيقولى انى شبهك أنتى وماما".

وأضافت أميرة: "كل سنة وأنتى صحبتى الجدعة اللى عمرها ما خذلتنى، كل سنة وانتى بتدينى من خبراتك فى الحياة بخوف وحب وصدق ودايماً بتتمنى انى ابقى سعيدة، كل سنة وأنا فخورة انك خالتى وأمى، كل سنة وانتى راضية عنى وبتدعيلى".

وتابعت أميرة: "أنتى محفورة فى قلبى وفى تاريخ الوطن العربى كله يا نجمة مصر الأولى، يا بلبلتى الحلوة، يا رب سنة خير وسعادة وصحة وراحة بال عليكى يا مامى".