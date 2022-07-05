هجوم شرس على رامي صبري.. ما علاقة عمرو دياب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ جمهور الفنان عمرو دياب هجوماً شرساً على الفنان رامي صبري، بعد إعلانه عن أغنية جديدة، تضمنت كلماتها “باريس أوروبا”، بالتزامن مع إعلان “الهضبة” عن طرح أغنية جديدة بعنوان “باريس”، خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن إعلان رامي صبري عن أغنيته الجديدة سبق إعلان عمرو دياب بفارق دقيقتين، هاجم الجمهور رامي عبر صفحته الفنية في “فيسبوك”، متسائلين عن المغزى من الإعلان في هذا التوقيت بالذات، واصفين رامي بأنه دائماً يتعمّد منافسة “الهضبة” وتقليده في كل شيء.

وكان عمرو دياب قد شوّق جمهوره لأحدث أغنياته والتي سيطرحها عبر تطبيق “أنغامي”، وتحمل اسم “باريس”، حيث ظهر “الهضبة” بصورة جديدة على غلاف الأغنية بدا فيها بإطلالة مختلفة مرتدياً اللون الأسود.

وطرح عمرو دياب قبل أيام أغنية “اللوك الجديد” حصرياً عبر تطبيق “أنغامي”، وهي ثالث أغانيه لصيف 2022، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.