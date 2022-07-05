شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى .. 7 صور من رحلتها الأخيرة فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين عدة صور للممثلة العالمية أنجلينا جولى خلال نزهتها بصحبة ابنتيها في إيطاليا وتحديداً في مدينة روما، وذلك على خلفية فيلمها الجديد التي تقوم باخراجه هناك، إذ أكد تقرير الديلي ميل أن الممثلة الشهيرة حرصت على التنزه بصحبة بناتها وشراء مستلزمات لهن معاً.

كما اجتمع الثنائى أنجلينا جولى وسلمى حايك خلال النزهة معاً على هامش تواجدهما فى مدينة روما بإيطاليا، وذكر تقرير موقع الديلى ميل أن الممثلة العالمية أنجلينا جولى تتواجد فى روما بالأساس من أجل إخراج فيلم سينمائى، إلا أنها حرصت أيضاً على الاستمتاع بوقتها هناك، وقابلت سلمى حايك بعد ذلك.

من ناحية أخرى سبق وصرح الممثل العالمى براد بيت في حواره مع مجلة GQ عن حياته بعد انفصاله عن الممثلة العالمية أنجلينا جولى، وصرح قائلا:" شعرت بالوحدة عندالانفصال، وشعرت بالوحدة، مما جعلنى أشعر بالاكتئاب".

كما تعمق بيت عن شعوره أكثر وصرح قائلا:" خلل عام 2016، بدأت في التردد على اجتماعات مدمنى الكحول مجهولين الهوية، وتعرفت من خلالها على مجموعة رائعة من الرجال".



انجلينا جولى



انجلينا جولى



انجلينا جولى



انجلينا جولى



انجلينا جولى



انجلينا جولى