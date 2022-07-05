شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تتحدث عن نجاح شخصيتها فى "كيرة والجن" بـ تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سلوى عثمان على الاحتفال بدورها في فيلم "كيرة والجن" الذى يعرض حالياً في جميع السينمات في مصر والوطن العربى، وذلك فى تليفزيون الخليج 365، وتحدثت سلوى عن شخصيتها في العمل، حيث قدمت شخصية والدة القبطية "دولت فهمى" – هند صبرى، والتحول الكبير الذى طرأ على تلك الشخصية التي امتازت بالجحود في تكوينها الفني، خاصة أنها تسبب في مقتل ابنتها دولت فهمى في أحداث الفيلم .

واستقبل الفنانة سلوى عثمان الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن فى الخليج 365، والزملاء في قسم الفن عماد صفوت، وعلى الكشوطى، ومحمد زكريا، ولميس محمد، وحاورها الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

سلوى عثمان واحدة من أشهر الجراندات النسائية في مصر، قدمت العديد من الأعمال المختلفة والرائعة، لها مثيرة كبيرة في الأعمال الدرامية والسينمائية، وتحديداً دورها في مسلسل "البرنس" الذى قدمت من خلاله إمكانيتها الفنية وأوضح مدى قدرتها على تقديم الأدوار المتنوعة.



سلوى عثمان (1)



سلوى عثمان (2)



سلوى عثمان (3)



سلوى عثمان (4)



سلوى عثمان (5)



سلوى عثمان (6)



سلوى عثمان (7)



سلوى عثمان (8)



سلوى عثمان (9)



سلوى عثمان (10)

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وآخرون.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.