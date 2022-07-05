شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزى بويكا يشارك فى فيلم "مطرح مطروح" ويسجل تجربته الثانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة وإخراج وائل إحسان، حيث انتهى بويكا من تصوير مشاهده في العمل الأسبوع الماضي بعدما صور 4 أيام كاملة في أحداث الفيلم الذي تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويسجل مطرح مطروح المشاركة الثانية للنجم بويكا في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

وحرص بويكا خلال الفترة الماضية، على مساندة الشعب الأوكراني في الحرب التي تشنها روسيا عليها حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك بشخصيته الشهيرة في عالم القتال وكتب: "لطالما تساءلت لماذا قرر كاتب Undisputed 2، الذي تدور أحداثه في موسكو، أن يصنع يوري بويكا من كييف في أوكرانيا، بعد أن رأيت بطولات وشجاعة الشعب الأوكراني الأسبوع الماضي، أعرف الآن لماذا!! مثل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أتمنى السلام وأقف مع أوكرانيا، وإلى معجبي الروس، نعلم أن هذه ليست حربكم".



بويكا مع رنا السبكى فى كواليس فيلم مطرح مطروح



بويكا فى كواليس فيلم مطرح مطروح



بويكا فى كواليس فيلم مطرح مطروح