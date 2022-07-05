توقيع برتوكول تعاون فنى وإعلامى بين المهن التمثيلية واتحاد الإذاعات الإسلامية

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القاهرة - سامية سيد - وقع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في حضور مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، أكبر برتوكول تعاون فني وإعلامي، وتم عقد البرتوكول في مقر الاتحاد، للاتفاق على عدد من البنود تتمثل فيما يلي:

تنظيم دورات تدريبية والاستعانة بكوادر فنية في مجال التمثيل والإخراج وفنون الإذاعة والتلفزيون، لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية في جدة.

مشاركة نقابة المهن التمثيلية في الأعمال الدرامية التي ينتجها اتحاد الإذاعات الإسلامية.

إقامة ورش عمل، يتم فيها دعوة أعضاء دول اتحاد الإذاعات الإسلامية.

كما تضمَّن البرتوكول تبادل الخبرات في شتى المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية واعطاء الفرص للمواهب الشابة والطاقات الابداعية الفنية لشباب الفنانيين العرب، كما سيتم الاستعانة بكبار الفنانين المصريين والكوادر الفنية، كما ستشارك نقابة الممثلين بالأعمال الدرامية التى سوف ينتجها اتحاد الاذاعات الاسلامية، وستقام مجموعة من ورش العمل الفنية بمصر يتم دعوة مجموعة فنانين من الدول الاسلامية والفنانين المصريين للمشاركة فيها.

كما أعلن الليثى على هامش توقيع البروتوكول عن افتتاح معهد التدريب الإذاعى والتليفزيونى لاتحاد الاذاعات الاسلامية عقب أجازة عيد الأضحى المبارك وسيكون مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



برتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والممثلين



برتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والممثلين



برتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والممثلين



برتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والممثلين