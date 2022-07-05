شكرا لقرائتكم خبر عن Minions: The Rise of Gru يحقق 2 مليون جنيه بـ 4 محافظات فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم الأنيميشن Minions: The Rise of Gru من تحقيق ما يقرب من 2 مليون جنيه، خلال خمسة أيام بـ 27 شاشة عرض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغردقة والغربية، كإيرادات خلال خمسة أيام من عرضه، وقد أقيم خلال الأيام القليلة الماضية عرضا خاصا للفيلم الذي أطلقته شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX، وتم عمل كاربت باللون الأزرق الذى ترتديه الشخصيات الرئيسية فى الفيلم.



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Minions

وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فليم الأنيمشن الجديد من إخراج المخرج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.



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ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.