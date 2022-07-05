شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسن السيد يتلقى عزاء والده اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المخرج حسن السيد العزاء في والده الراحل، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث رحل والد المخرج أمس الاثنين وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة ودفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن حسن السيد أخرج عدد من الأعمال منها فيلم "أسد سيناء" بطولة عمرو رمزى، نهى إسماعيل، حنان يوسف، حمدى الوزير، حنان سليمان، هيثم محمد وصبرى عبد المنعم وتأليف عادل عبد العال، وفيلم "عمارة رشدى" بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، سمر جابر، حسن عيد، انجى خطاب، أيمن تهامى نادية العراقية وتأليف وائل يوسف.

كما أخرج حسن السيد أيضاً فيلم "عطل فنى" بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، ياسر على ماهر، ديانا هشام، طاهر أبو ليلة، احسان ترك، مراد فكرى، أميرة الهوارى وتأليف هشام هاشم وأحمد حربى، وفيلم "الخروج عن النص" بطولة محمد نجاتى، تارا عماد، راندا البحيرى، نرمين ماهر، حسن عيد، مراد فكرى، أحلام الجريتلى وتأليف حسين أبو الدهب، فضلا عن إخراجه عدد من الكليبات.