شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى تعليقا على تعليمات وزارة الحج:"الحج مدرسة عظيمة خليك أستاذ فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، أن الحج مدرسة كبيرة، متمنيا حج مبرور وسعى مشكور لكل الحجاج، ونشر عبر تويتر تعليقا على فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة في السعودية، قائلا: "الحج مدرسة عظيمة، فخليك أستاذ فيها، لأن الحج يبدأ منك، حج مبرور وسعي مشكور".

وطالب الفيديو الحجاج، التذكر أنهم ليسوا بمفردهم، وأنهم جزء من ملايين المسلمين جاؤا من أنحاء العالم، يجمعهم الشوق للركن الخامس، كما طالب الفيديو الحجاج بحمل الأشياء الضرورية فقط، وارتداء اللباس بشكل جيد، لضمان راحتهم في الرحلة، والتزام الظل في اشتداد درجة حرارة الشمس، والحرص على شرب الكثير من المياه.



محمد هنيدى عبر تويتر

وأكد الفيديو على ضرورة العمل جيدا من كل شخص لضمان سلامته وسلامة الآخرين، قائلا:" سنصل جميعا، هي مسألة وقت فقط"، وتابع الفيديو:" ليس شرط الوصول لكل الأماكن السكينة هي الأهم، وبعد مجهود يوم طويل، خذ نصيبك من الراحة، والبطاقة التعريفية مهمة، لتكن قريبا ولو ابتعدت، ولا تنس تناول دوائك".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه بينما يستعد المسلمون فى كافة بقاع الأرض لموسم الحج هذا العام بعد انقطاع استمرة لمدة عامين بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، انتشرت صورة قديمة للمسجد الحرام قبل عشرات السنين.

وبينما تتجهز المملكة العربية السعودية، لاستقبال الحجاج من كل أنحاء العالم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أول صورة ملونة للمسجد الحرام فى مكة المكرمة، والتى التقطت عام 1952.

وأظهرت الصورة، التى التقطتها حينها المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية، كيف كانت الكعبة المشرفة تبدو، وملامح المبانى السكنية التى كانت تحيط بالمسجد فى ذلك الزمان.

وحرصت دارة الملك عبد العزيز على كتابة تعليق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك فى الإسلام، وتتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها بسلام آمنين".