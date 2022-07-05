شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى بعد مشاركتها فى "الحفيد": سميحة أيوب قالت لى: أنت شرف للمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لوسى خلال حوار خاص لـ"الخليج 365"، عن سبب عودتها للمسرح بعد توقف دام سنوات بمسرحية "الحفيد"، التي تعرض علي المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمى، حيث قالت: "وجود العمل علي المسرح القومي كان من أهم الأسباب لحماسى".

وتابعت لوسى: شعرت أن الله قد أرسل لى سجادة صلاة كبيرة وقفوا عليها جميع الأجناس والعمالقة من الرجال والنساء وكذلك الأطفال وكلا منهم صلي عليها بطريقته، فكان لابد أن أقبل هذا الرزق ولا أعني به النقود، فالرزق ليس كله أموال ولكن الرزق هنا هو المسرح القومى، القيمة العريقة هذا المكان الذى وقف عليه القديرة سميحة أيوب التى عندما شاهدتنى فى عرض الحفيد وجدتها تفاجأني بقولها "أنتي شرف للمسرح القومي".

يذكر أن عرض "الحفيد"، يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.