كيت بوش تربح 1.9 مليون إسترلينى من أغنيتها فى مسلسل stranger things

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حصول المغنية البريطانية الشهيرة كيت بوش، على 1.9 مليون جنيه إسترلينى من أغنيتها الناجحة Running Up That Hill (A Deal with God)، التي انتجتها في الثمانينيات، وذلك بعد أن ارتفعت شعبيتها عندما عرضت الأغنية ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل Stranger Things.



كيت بوش

حطمت الأغنية الشهيرة عام 1985، الأرقام القياسية، كما وصلت إلى قمة مخططات المملكة المتحدة الشهر الماضى بعد ظهورها فى الجزء الرابع من سلسلة Netflix الخارق للطبيعة، كما انتشرت على موقع TikTok، وكانت الأغنية التى كتبتها "بوش" من ألبومها الشهير Hounds of Love - صعدت أيضًا إلى أعلى المخططات الأسترالية، وحققت المرتبة الأولى فى مخطط iTunes فى الولايات المتحدة.

وقدرت شركة بيانات الترفيه Luminate أن كيت بوش، البالغة من العمر 63 عامًا، قد جنت 1.9 مليون جنيه إسترلينى من عائدات البث منذ إحياء أغنيتها لأنها تمتلك حقوق الطبع والنشر الكاملة لموسيقاها.

من جانبه، قال روب جونز، الرئيس التنفيذى لشركة Luminate، لـ "CBSMoneywatch": "فى حين أننا شهدنا زيادة ملحوظة فى تدفقات الموسيقى فى الكتالوج فى السنوات الأخيرة - مع نمو سنوى بنسبة 20 فى المائة فقط فى عام 2021 - فقد نقلت قصة Kate Bush هذه الظاهرة إلى مستوى جديد".

وفى أحداث المسلسل، تصادف أن أغنية Running Up That Hill هى الأغنية المفضلة للمراهقة الحزينة Max Mayfield (Sadie Sink) ، والتى تنقذ حياتها بشكل غير متوقع فى الحلقة الرابعة.

وقالت المغنية وكاتبة الأغانى البريطانية، مؤخرًا لإذاعة "بى بى سى راديو 4"، في تعليقها على الاهتمام المتجدد بموسيقاها: "إنها مثيرة للغاية، إنها صادمة حقًا، أليس كذلك؟"، وأضافت: "إن فكرة سماع كل هؤلاء الشباب للأغنية لأول مرة واكتشافها، حسناً، أعتقد أنها مميزة للغاية"، كما اعترفت المطربة أيضًا بأنها لم تستمع إلى أغنيتها منذ فترة طويلة لأنها لا تميل إلى إعادة تشغيل أعمالها القديمة.

وبلغت أغنية كيت - المسار الرئيسى فى ألبومها Hounds Of Love - ذروتها فى المرتبة الثانية خلف Harry Style's As It Was ، ولكن تم الكشف لاحقًا عن أن أغنية الثمانينيات قد فازت بنجمة One Direction السابقة فى المنشور.

ولقد أصبحت الآن أكبر مغنية تحصل على رقم واحد فى المملكة المتحدة، حيث حصلت على الرقم القياسى من Cher، التى وصلت إلى الصدارة مع Believe فى عام 1998، وهذه هى المرة الأولى التى تحتل فيها كيت، المركز الأول منذ أول أغنية فردية لها، Wuthering Heights، التى حققت المركز الأول فى عام 1978 عندما كانت فى التاسعة عشرة من عمرها فقط، وهذا يعنى أنها حققت أيضًا الرقم القياسى لأطول فجوة بين الرقمين فى 44 عامًا.

وتحتل Running Up That Hill حاليًا المركز الأول فى أستراليا ونيوزيلندا والسويد وسويسرا، وقد حققت ذروة جديدة فى الرسوم البيانية الأمريكية فى المرتبة الرابعة، ووصلت فى الأصل إلى المرتبة الثالثة فى المملكة المتحدة عند إصدارها، ووصلت مرة أخرى إلى المركز الثانى عشر فى عام 2012.