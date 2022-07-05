شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يوقع اتفاقية مع إحدى الشركات لتنظيم مراسم دفن المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين اتفاقية تعاون بين النقابة وأحدى الشركات الخاصة لتنظيم مراسم دفن جثامين المشاهير، حيث تتولى تصاريح الدفن وتوفيرسيارة نقل الموتى والحفاظ علي خصوصية المتوفي.

وأشار أشرف زكي إلى أن التعاون يأتي لمنع المندسين ومنتحلي صفة الصحفيين من اقتحام الجنازات وللحفاظ علي حرمة الموت، مؤكدا أن عزاء وجنازة نور الشريف شهدت الكثير من المندسين من منتحلي صفة الصحفيين، وأنه في إحدى جنازات المشاهير التقط شخص صورة سيلفي مع نعش أحد المتوفيين، مؤكدا أن هناك طرف ثالث ستتعاقد معه النقابة لمزيد من التأمين والتنظيم سيتم الاعلان عنه قريبا.

فيما قالت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي بالنقابة، أنها سعيدة بمستوى الشركة وأنها جربتها في جنازة الراحلة سهير البابلي ووجدت مستواها جيد.

ومن جانب آخر عقدت نقابتا الممثلين والسينمائيين اتفاقية عمل مع غرفة صناعة السينما، حيث تم الاتفاق بحضور الإعلامي عمرو الليثى، وأشرف زكي نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والمنتج وائل عبد الله والمنتج شريف مندور، وسيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما.