” حالتها حرجة ” .. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لإبنتها بعد تعرضها لحادث سير مروع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:48 مساءً - كشفت الفنانة البحرينية ” وفاء مكي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرض إبنتها ” شهد ” لحادث سير مروع .

وتضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به السيارة التي كانت تستقلها شهد وهي محطمة ومهشمة بالكامل بعد الحادث .

وأرفقت وفاء مكي الفيديو بتعليق أوضحت من خلاله حالة إبنتها الصحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها فقالت : ” دعواتكم حق بنتي شهد، حالتها حرجة ” .