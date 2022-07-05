كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:48 مساءً - كشفت الفنانة البحرينية ” وفاء مكي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرض إبنتها ” شهد ” لحادث سير مروع .
وتضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به السيارة التي كانت تستقلها شهد وهي محطمة ومهشمة بالكامل بعد الحادث .
وأرفقت وفاء مكي الفيديو بتعليق أوضحت من خلاله حالة إبنتها الصحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها فقالت : ” دعواتكم حق بنتي شهد، حالتها حرجة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” حالتها حرجة ” .. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لإبنتها بعد تعرضها لحادث سير مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.