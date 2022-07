كيت وينسلت تحقق رقماً قياسياً تحت الماء.. من أجل توم كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية أن الممثلة العالمية كيت وينسلت تعلمت حبس أنفاسها تحت الماء أثناء التحضير للجزء الثاني من فيلم “أفاتار” Avatar: The Way Of Water.

وأوضحت الصحيفة أن النجمة استطاعت حبس أنفاسها فترة طويلة تحت الماء، وصلت في أقصى تجربة لها إلى “سبع دقائق و14 ثانية”.

وحطمت الفنانة بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله توم كروز، الذي صوَّر تحت الماء لستِّ دقائق كاملة في فيلمه Mission: Impossible – Rogue Nation.

وفي مقابلة مع مجلة “إيمباير” أوضحت وينسلت أنها تعلمت حبس أنفاسها في خزان مياه بسعة 900 ألف غالون لفترة أطول من أي عضو آخر في فريق التمثيل.

وأضافت: “الشيء الأروع بالنسبة إليّ، كوني امرأة في منتصف العمر، هو أنني تعلمت شيئاً ليس جديداً فحسب، وإنما خارق أيضاً!”.

وقالت وينسلت أن شعوراً رائعاً يراودها عندما تظل تحت الماء فترة طويلة من الزمن، وإنها تدرك مدى خطورة ذلك.

وسبق أن قالت الفنانة عن المهارة: “لا يمكنك التفكير في أي شيء، ولا تحضير قوائم في رأسك، بل كل ما تفعله هو أن تنظر إلى الفقاعات أسفلك… كانت كلماتي الأولى حين صعدت إلى السطح: (هل أنا ميتة؟) نعم، تصورت أنني مت”.

وشرحت أنها تعلمت الغوص الحر بمساعدة زوجها نيد، حيث قالت: “لا بد من أن يصحبك شخص هناك. نيد تدرب معي ونجح في حبس أنفاسه أيضاً. لكنه فقد الوعي”.