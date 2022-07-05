لقاء سرّي بين آمبر هيرد وجوني ديب.. طلبت منه تخفيض مبلغ الـ 10 ملايين دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “ماركا” أن الممثلة الأميركية آمبر هيرد قد التقت سراً بطليقها النجم العالمي جوني ديب بعد صدور الحكم ضدها.

ونقلاً عن موقع “إل ناسيونال” الإسباني، أوضحت الصحيفة أن اللقاء بين آمبر هيرد وجوني ديب حصل بعدما أرسلت هيرد طلباً عبر محاميها لعقد اجتماعٍ معه.

وفي التفاصيل، جرى الاجتماع بين الثنائي على انفراد، الأمر الذي طلبته هيرد على وجه التحديد. وقد أرادت إعادة التفاوض حول الديون المُلزمة بدفعها إلى طليقها.

وبحسب الصحيفة، تمحور الحديث بين الزوجين السابقين على التعويضات وطلبت هيرد من جوني تخفيض مبلغ الـ 10 ملايين دولار الذي ألزمتها هيئة المحلفين بدفعها.

ولم يتمكن الثنائي من التوصل إلى اتفاق، ما دفع بهيرد إلى الطلب من فريق دفاعها بتسريع عملية استئناف المحاكمة فور خروجها من الاجتماع.

وبالفعل، تقدمت هيرد بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدّها في دعوى التشهير وذكرت في مذكرة الطعن إن حكم هيئة المحلفين يُعتبر باطلاً، لأنه غير مدعوم بأدلة ملموسة، وإن جوني ديب حصل على تعويضاتٍ مبالغ بها.