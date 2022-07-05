تفاقم أزمة حسن شاكوش وبلاغ جديد ضده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صعّد الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أزمة إعطاء مطرب المهرجانات حسن شاكوش كارنيه النقابة من دون علم المجلس، وذلك بعد إصرار الفنان هاني شاكر على استقالته من منصب النقيب.

وأعلن عبد الباقي عن تقديمه بلاغاً الى النائب العام، وذلك للتحقيق في كيفية حصول شاكوش على عضوية النقابة، من دون موافقة جميع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وتواجه نقابة المهن الموسيقية حالياً ثلاث أزمات شائكة دفعة واحدة، أبرزها أزمة استقالة النقيب هاني شاكر، والتي جاءت على خلفية أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع أعضاء شعبة عازفي الإيقاع، والتي عقد مجلس النقابة بشأنها مؤتمره الصحافى المعروف بـ”مؤتمر اعتذار شاكوش”، والذي ارتدّت نتائجه سلباً على النقابة ومسؤوليها، بداية من حالة الاضطراب والمشادات التي وصلت إلى حد الاشتباك بين الحاضرين، وأدت الى انسحاب النقيب من المؤتمر، وإعلانه استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين، ليصبح منصب النقيب شاغراً في ظل تمسك هاني شاكر بقرار الاستقالة، رغم كل محاولات إقناعه بالتراجع عن هذا القرار.