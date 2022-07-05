بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الـ19 لرحيل شقيقه الأكبر فادي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” عرض فيه مجموعة صور جمعته مع شقيقه ونعاه فيها بكلمات مؤثرة.

وقال الرداد في منشوره: “الذكرى الـ١٩ لأخي وحبيبي ونور عيني #فادي الرداد، ربنا يرحمك ويدخلك الجنة إن شاء الله يا حبيبي، كنت ما شاء الله مصلّي ودائم الصيام طوال السنة”. وأضاف: “ربنا يصبّرني على فراقك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة مع الأبرار وإلى اللقاء إن شاء الله، أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد”.

وكان حسن الرداد قد نعى والده قبل أيام في ذكرى وفاته أيضاً، حيث تفصل بين وفاة والده وشقيقه أيام قليلة.

يُذكر أن حسن الرداد شارك في موسم ‏دراما رمضان الماضي بمسلسل “بابلو” الذي حقق به نجاحاً كبيراً وأشاد به الجمهور.‏