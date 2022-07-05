هند صبري تكشف تفاصيل جديدة عن فيلم “البحث عن علا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري عن مفاجأة لجمهورها، حيث أكدت في تصريحات صحافية أنها تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسلها “البحث عن علا”، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “البحث عن علا”، يتكون من ست حلقات، وعادت فيه الفنانة هند صبري بعد غياب أكثر من عشر سنوات لأداء شخصية “علا عبد الصبور”، والتي سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبُرت وأصبح عمرها ٤٠ عاماً.

وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم: ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنان الكبير خالد النبوي.

من ناحية أخرى، عبّرت هند صبري عن سعادتها بعرض فيلمها الجديد “كيرة والجن” في دور السينما، وذلك بعد فترة تأجيلات امتدت إلى ثلاث سنوات. وكشفت صبري عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير الفيلم، قائلةً: “واجهنا ظروفاً صعبة جداً لأسباب كثيرة، أولاً لأننا بدأنا تصوير الفيلم وقت كورونا منذ سنتين ونصف أو ثلاث سنوات، وكان لا بد من أن نتوقّف لفترة طويلة سبب كورونا، ثم واجهنا أزمة ثانية بانشغال كل نجم بأعماله الخاصة، سواء في رمضان أو خارجه، حيث توقفنا لفترات طويلة لنجتمع ثانية ونستأنف التصوير، وهو ما أخافنا لأن من الممكن أن تنقطع علاقاتنا بالشخصيات، لكن مروان حامد، بسبب تفانيه وتركيزه الشديد في العمل أعادنا الى شخصياتنا، ونسينا أننا انقطعنا عن العمل لمدة ستة أشهر”.