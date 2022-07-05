كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:54 مساءً - أعربت الفنانة ” نبيلة عبيد ” عن تقديرها لعلاقتها بالإعلامي ” مفيد فوزي ” والذي تعتبره بمثابة أخ وصديق غالي لها .
فنشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من لقاء قديم أجرته مع مفيد فوزي وكتبت في تعليقها عليه : ” كلام مفيد، مع مفيد فوزي ” .
وتابعت : ” والأستاذ مفيد فوزي مش بس كاتب صحفي كبير كلنا بنفتخر بقلمه الرشيق وثقافته وتجربته الكبيرة ” .
وأضافت نبيلة عبيد : ” لا ده أخ وصديق غالي من الناس العزيزة على قلبي اللي بعتبرهم الكنز الثمين اللي جمعته من الحياة .. مساؤكم أحبائي رائع بغلاوة هؤلاء الاصدقاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد عن هذا الشخص : ” الكنز الثمين اللي جمعته من الحياة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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