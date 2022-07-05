كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:47 مساءً - قام الفنان ” شريف منير ” بإلغاء متابعة إبنته الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابه على موقع إنستجرام .. كما قامت الأخيرة بإلغاء متابعة والدها أيضا .
وهو الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين المتابعين حول سبب قيامهما بذلك وتكهن البعض بوجود خلاف بينهما .
وفي سياق آخر كان قد نشر ” محمود السكري ” طليق أسما شريف منير مؤخرا صورة عبر حسابه على إنستجرام جمعت بينهما وبرفقتهما إبنتهما (لارا) وبعض الأصدقاء في يوم عائلي .
وتساءل المتابعون حول إن كانت الإعلامية أسما شريف منير قد عادت إلى طليقها مرة أخرى خاصة وأن هذه الصورة تعد أول صورة تجمع بينهما يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا .
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير وإبنته أسما يثيران الجدل حول وجود خلاف بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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