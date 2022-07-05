شريف منير وإبنته أسما يثيران الجدل حول وجود خلاف بينهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:47 مساءً - قام الفنان ” شريف منير ” بإلغاء متابعة إبنته الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابه على موقع إنستجرام .. كما قامت الأخيرة بإلغاء متابعة والدها أيضا .

وهو الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين المتابعين حول سبب قيامهما بذلك وتكهن البعض بوجود خلاف بينهما .

وفي سياق آخر كان قد نشر ” محمود السكري ” طليق أسما شريف منير مؤخرا صورة عبر حسابه على إنستجرام جمعت بينهما وبرفقتهما إبنتهما (لارا) وبعض الأصدقاء في يوم عائلي .

وتساءل المتابعون حول إن كانت الإعلامية أسما شريف منير قد عادت إلى طليقها مرة أخرى خاصة وأن هذه الصورة تعد أول صورة تجمع بينهما يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا .