شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ميلان تقدم عرضها الأول لخطف دي بروين الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق ميلان الإيطالي للتعاقد مع بعض الصفقات الشابة في الفترة الحالية من أجل بناء فريق قوي في المستقبل والمنافسة على البطولات.

وتستهدف إدارة الروسونيري التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري البلجيكي والملقب بدي بروين الجديد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ميلان يقدم عرض لكلوب بروج للتعاقد مع كيتيلياري

شارل دي كيتيلياري

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن ميلان قام بتقديم عرضه الأول لضم النجم البلجيكي شارل دي كيتيلياري نجم كلوب بروج هذا الصيف.

وأضافت الشبكة بأن العرض بلغ قيمته إلى 20 مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات، إلا أن كلوب بروج يرغب في زيادة المبلغ المالي.

وتابعت بأن كلوب بروج يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على الاستغناء عن الجوهرة البلجيكية.

ويأتي لقب اللاعب بدي بروين الجديد بسبب التاشبه بينه وبين نجم مانشستر سيتي في الجنسية والمركز واداءه داخل الملعب.

وكان قد عانى ميلان كثيرا في الفترة الماضية بسبب مركز صانع الألعاب خاصة بعد رحيل التركي هاكان تشالهانوجلو إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي وعدم التعاقد مع أي صفقة جديدة.

يذكر أن النجم البلجيكي الشاب كيتيلياري قد شارك مع كلوب بروج في 78 مباراة بالدوري البلجيكي سجل خلالهم 18 هدفا.

يذكر أن عقد اللاعب رفقة فريقه كلوب بروج يمتد حتى يونيو 2024.

