شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان مورينيو.. روما يضم محمد زكي حتى 2026 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق روما الإيطالي بكل قوة للموسم الجديد من أجل المنافسة على الدوري الإيطالي وتدعيم الصفوف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

روما يتعاقد مع شيليك من ليل الفرنسي

شيليك بقميص روما

وقام نادي روما بالتعاقد رسميا مع الدولي التركي زكي شيليك لاعب فريق ليل الفرنسي لمدة أربعة سنوات.

ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب التركي القميص رقم 19 مع الذئاب بعدما وقع على عقودة حتى 30 يونيو لعام 2026.

وقال شيليك في تصريحاته عقب إتمام الصفقة والإعلان عنها رسميا:"إنه لشرف لي أن ألعب في مثل هذا النادي الكبير. لدي طموحات كبيرة وأريد مساعدة هذا الفريق على النجاح".

وأضاف البالغ من العمر 25 عاما "أشعر بالتركيز والاستعداد. لن أستسلم أبدا، سأقاتل من أجل كل شيء على أرض الملعب".

ماذا قدم شيليك مع ليل

وكان قد توج شيليك مع فريقه السابق، ليل الفرنسي، ببطولة الدوري وشارك معهم في 143 مباراة بمختلف البطولات منذ انضمامه لهم في عام 2018.

وسجل شيليك مع ليل الفرنسي خلال المواسم الماضية 8 أهداف وساهم في صناعة 14 هدف آخرين.

