شكرا لقرائتكم خبر عن "مانجة هندى" للمخرج حسام الدين صلاح على مسرح جلال الشرقاوي فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال موسم العيد المسرحي مسرحية " مانجة هندي " على مسرح الفن جلال الشرقاوى بداية من ثاني أيام العيد ، و العرض بطولة دارين حداد، احمد سلامة ، حمدي الوزير ، محمود عزب ، وائل العونى ، رضا ادريس، رفيق القاضي، حامد مرزوق ومن تاليف أيمن العوضي ، وموسيقي والحان عصام إسماعيل ، وديكور محمد الغرباوي ، واستعراضات دكتور عماد سعيد والعرض إخراج حسام الدين صلاح .

المخرج حسام الدين صلاح هو مخرج مصري شارك في أعمال مسرحية منها : “هالة حبيبتي” مع “فؤاد المهندس ”،كمخرج منفذ ، وأخرج مسرحية "يمامة بيضة " لـ”علي الحجار”، ومسرحية " قاعدين ليه " للفنان الراحل سعيد صالح .

يذكر أن موسم العيد المسرحي سيشهد عدد قليل من العروض علي مسرح القطاع الخاص لكن مسرح القطاع العام سيشهد الكثير من العروض من أهمها مسرحية " الحفيد " علي المسرح القومي بالعتبة والتي تقوم ببطولتها الفنانة لوسي .