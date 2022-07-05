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"مانجة هندى" للمخرج حسام الدين صلاح على مسرح جلال الشرقاوي فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال موسم العيد المسرحي مسرحية " مانجة هندي " على مسرح الفن جلال الشرقاوى بداية من ثاني أيام العيد ، و العرض بطولة دارين حداد، احمد سلامة ، حمدي الوزير ، محمود عزب ، وائل العونى ، رضا ادريس، رفيق القاضي، حامد مرزوق ومن تاليف أيمن العوضي ، وموسيقي والحان عصام إسماعيل ، وديكور محمد الغرباوي ، واستعراضات دكتور عماد سعيد والعرض إخراج حسام الدين صلاح .

المخرج حسام الدين صلاح هو مخرج مصري شارك في أعمال مسرحية منها : “هالة حبيبتي” مع “فؤاد المهندس ”،كمخرج منفذ ،  وأخرج مسرحية "يمامة بيضة "  لـ”علي الحجار”، ومسرحية " قاعدين ليه " للفنان الراحل سعيد صالح .

يذكر أن موسم العيد المسرحي سيشهد عدد قليل من العروض علي مسرح القطاع الخاص لكن مسرح القطاع العام سيشهد الكثير من العروض من أهمها مسرحية " الحفيد " علي المسرح القومي بالعتبة والتي تقوم ببطولتها الفنانة لوسي .


مسرحية مانجة هندي

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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