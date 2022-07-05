شكرا لقرائتكم خبر عن "مسرح للجماهير" اسم مهرجان مسرحى جديد يطلقه أشرف ذكى بـ 50 ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية مهرجانا مسرحيا جديدا بعنوان " مسرح الجماهير 50 ليلة عرض " بحيث تكون هذه هي الدورة الاولي له حيث انطلق يوم 28 يونيه الماضي ومن المقرر أن يستمر حتي السابع من أغسطس المقبل على خشبة مسرح النهار.

تقدم العروض الفائزة بالجوائز الاولي من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح وجوائز المهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، ويقدم المهرجان 20 ليلة عرض مقسمة علي عشرة عروض مسرحية، كل عرض يقدم ليلتين وبدأ المهرجان بالعرض المسرحي "الرهان " بطولة عابد عنان واخراج أحمد الرافعي وتنتهي عروض المهرجان بـ " كنت هنا من قبل " اخراج رامي الطمباري .

المهرجان يشارك فيه اكتر من 200 فنانا وفنانة ، ويتسابقون على مسرح نقابة المهن التمثيلية المعروف بمسرح النهار بشارع للقصر العيني، ويرأس المهرجان الدكتور أشرف ذكي ،واشراف عام على المهرجان وائل عبدالله ، مدير المهرجان

منه بدر تيسير.



اشرف ذكي ومنة بدر ووائل عبد الله



مسرح للجماهير