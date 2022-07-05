شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: خالتى وأمى الثانية فى ذمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عن وفاة خالتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة :"ولا نقول الا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الي رحمة الله تعالي. حبيبتي وأمي الثانية و خالتي الغالية زينب مبروك و صلاة الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر بعد صلاة الظهر".



لقاء سويدان

وتعرض لقاء سويدان حاليا، مسرحية "سيد درويش" والتي تقدم للموسم الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش.

وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.