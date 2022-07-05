شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر لـ شريهان: المثال الحى للإصرار والعزيمة اللى كلنا بنتعلم منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة آمال ماهر، الرد على تغريده النجمة شريهان، وكتبت قائلة:"إن شاء الله اكون جديرة بثقتك وثقة الجمهور الحبيب الغالي وانتي المثال الحي للإصرار والعزيمة والإيمان بالله اللي كلنا بنتعلم منها".



امال ماهر

وكانت شريهان، كتبت لآمال ماهر، تغريده قائلة."أثق في موهبتك بالفطرة، أثقك في فنك، أثق في إيمانك بالله، أثق في إصرارك وإرادتك وعزيمتك وإختياراتك".

وأطلت آمال ماهر ، على جمهورها، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دى إم سى الساعة الـ 11 مساءً، من خلال مداخلة هاتفية الخميس الماضى، لتطمئن الجميع على صحتها.

وكشفت المطربة آمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً، وخرجت المطربة آمال ماهر في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".