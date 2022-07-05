شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تحيى حفلاً غنائيًا بالساقية 11 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة سمية درويش يوم الاثنين الموافق 11 يوليو الجارى حفلا غنائيا بساقية عبد المنعم الصاوى تقدم فيها باقة من اغانيها التي اشتهرت بها مثل " قلب وراح، خلاص يا دموعى، بقيت بتوحشنى، مش سهله، وكشف حساب، وغيرها من الاغانى، ويعد هذا الحفل الثانى لها خلال العام الجارى.



سمية درويش

تعمل سمية، الفترة الحالية على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ويحمل عدد الأغاني المتنوعة

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش أغنية «الراجل الشرقى» من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أسامة عبد الهادى، ومن إخراج نبيل مكاوى.

كانت سمية درويش قد شاركت في مسلسل "بركة" بشخصية نغمة بطولة: عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية في الفترة الماضية، وشارك في البطولة: إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.