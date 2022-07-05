تيم حسن يتصدّر مجددًا.. برومو فيلم “الهيبة” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فريق عمل “الهيبة” الترويج للفيلم المنتظر في العالم العربي من خلال طرح البرومو الأول له على السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور بشكل واسع معه.

ومع اقتراب عرض الفيلم الذي يحمل نفس اسم المسلسل في أجزائه الخمسة وتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة أثناء عرضه، شارك النجم السوري تيم حسن متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو للبرومو الأول من “الهيبة” الذي أظهر جزءاً من المشاهد التشويقية لشخصية “جبل” وسيطرت حالة من الغموض والتشويق على الأحداث التي يبدو أنها مليئة بالمطاردات والمواجهات والهروب.

وأرفق تيم المقطع بتعليق كتب فيه: “فيلم (الهيبة) قريباً”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين تفاعلوا مع البرومو وعبّروا عن سعادتهم باقتراب عرض الفيلم ومحاولة فهم الأحداث الجديدة، خاصة أن جغرافية المكان اختلفت تماماً، حيث تم التصوير في تركيا.

كذلك نشرت شركة “الصبّاح إخوان” المنتجة للعمل الفيديو الدعائي الأول له عبر حسابها في “انستغرام”، وكشفت أن موعد عرضه في دور السينما سيكون خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وجاء في التعليق: “لا تهكلوا للهم… قرّبت تفرج، فيلم (الهيبة) يُعرض في صالات السينما في شهر سبتمبر جاهزين؟”.