شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام للتلاعب بقرار عودة شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، تفاصيل قرار عودة حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية، زاعمًا أن هناك عملية من التلاعب تعرض لها، حيث قال حلمى عبد الباقى، فى الفيديو: "طلبت الاطلاع على المذكرة التى وقعت عليها فى الاجتماع الأخير، والتى تم الإعلان بعدها عودة حسن شاكوش للغناء بمصر".

وأكد حلمى عبد الباقى، أن المذكرة لم تكن تمت بصلة من قريب أو بعيد لعودة مؤدى المهرجانات، ولكنها كانت خاصة بالرجوع إلى الرأى القانونى فى بعض التفاصيل الخاصة بالنقابة، وكانت عبارة عن فقرة من 5 أسطر، إلا أنه فوجئ بعد طلبه لها، أنها عريضة، ويتم التلميح فيها إلى عودة حسن شاكوش.

وأضاف عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، "هناك كلام تمت إضافته بعد توقيعى وإمضاء عدد من أعضاء مجلس النقابة على هذه المذكرة، وهو ما يعنى أن هناك تلاعب حدث بالمذكرة والذى يؤكد ذلك ما احتوته خلفية المذكرة والتى تخص عودة حسن شاكوش.. وبناءً على هذا الأمر سوف أتقدم ببلاغ للنائب العام، لتغفيلى، وتغفيل كل الناس اللى مضت، وهو ما لن يمر مرور الكرام".



حلمى عبد الباقى يشير لوجود تلاعب بمذكرة النقابة بشان شاكوش

ويشار إلى أن الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، علق - قبل أسبوع - على قرار استقالة الفنان هانى شاكر عن رئاسة نقابة المهن الموسيقية، قائلا: "اتصدمت من قرار الاستقالة، ولا أحد يختلف على أنه قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية كبيرة، وربنا يقدرنا على رجوعه لهذا القرار".

وأضاف فى تصريحات سابقة لتليفزيون الخليج 365، أنه لم يحضر المؤتمر الذى انعقد مع كل من عازف الإيقاع سعيد الارتيست والمطرب حسن شاكوش، لأنه لا يحب أن يكون مشاهدا ولكن يحب أن يكون شخصا متفاعلا.

وأعرب عن استيائه مما حدث فى المؤتمر، قائلا: "لم أكن أتوقع أن يحدث كل هذا، وأنا شخصيا زعلان جدا، وكنت أتمنى أن يكون النقاش هادئا، وقال إنه يعلم جيد أن الفنان هانى شاكر حالته النفسية سيئة، وإن شاء الله قادرون على رجوعه لقرار الاستقالة".

يأتى هذا فيما أعلن هانى شاكر، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.



حلمي عبد الباقى يعرض مذكرة نقابة الموسيقيين

وكان طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، قد اعرب عن حزنه الشديد بعد إعلان هانى شاكر استقالته من منصب النقيب، وقال لـ"الخليج 365": "نحن نعيش حالة حزن داخل نقابة المهن الموسيقية وأيضا على المستوى الشخصى، لأن الفنان هانى شاكر قيمة كبيرة جدا، وأنا قلت للموسيقيين فى إحدى المداخلات بأن يحافظوا على القيمة الكبيرة دى عشان لو مشى مش هيلاقوا حد يسد الفراغ اللى هيسيبه ولأن مفيش نص اسم من هانى شاكر ممكن يوازيه".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا عمرى الصحفى 30 سنة وطوال مشوار عمرى ما شُفت صحفى انتقد هانى شاكر، ولا شُفت هانى شاكر غنى أغنية وحشة أو عمل لحن وحش، وبيحب يحافظ على مظهره، وعمره ما اتخانق مع فنان وطول عمره بيحافظ على اسمه وكلمته وفنه وموسيقاه وعلاقته بالناس، وعمره ما كان محل انتقاد وييجى بعد كل ده يشوف تعدى بالشكل ده، بصراحة عنده حق يفكر لو لحظة فى تاريخه إنه ياخد خطوة زى خطوة الاستقالة".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا كلمته فى التليفون من شوية وقلتله الكلام ده وقلتله فكر فى تاريخك اللى صنعته، وإوعى تنسى إن لو فى واحد من 30 ألف موسيقى زعلك، ففيه 30 ألف موسيقى وأسرهم عالقين فى رقبتك، عملت لهم كتير وحققت لهم الكثير من 2015 وما زالوا منتظرين منك الكثير، فأتمنى تكون استقالة انفعالية ويمكن التفكير فيها وإعادة الحسابات من جديد، لاستكمال الطموح الموسيقى للأسرة الموسيقية".