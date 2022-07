شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف كواليس تحضيرات حفلها الأخير فى مركز المنارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المطربة أنغام، مقطع فيديو يكشف كواليس حفل المنارة التى أحيته، يوم الجمعة، وعلقت أنغام على الفيديو الذى شاركته مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "The one and only"، وكشف الفيديو عن تحضيرات أنغام قبل الحفل سواء التحضيرات الموسيقية أو الملابس والشعر والمكياج.

وعلى جانب آخر، روجت النجمة أنغام لحفلتها بدار الأوبرا على المسرح المكشوف المنتظر يوم 18 يوليو الجارى، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام البوستر الدعائى للحفل، وعلقت: "منتظراكم يوم 18 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، والحفل بقيادة المايسترو هانى فرحات".

وفى سياق متصل، انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".