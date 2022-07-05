شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة رجاء الجداوى الثانية.. أهم المحطات الفنية لملكة الأناقة والشياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكري الثانية للفنانة رجاء الجداوي فقد رحلت يوم 5 يوليو عام 2020 متأثرة بمرض الكورونا ، بعد معاناة مع هذا المرض لعدة شهور، وكان رحيلها صادما للوسط الفني ولكل محبيها واليوم تحل الذكري الثانية لرحيلها والتي نرصد فيها ابرز محطاتها الفنية .

أولي محطاتها الفنية كانت عندما رشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير في فيلم "دعاء الكروان" وهو من إنتاج عام 1959، وعلى الرغم من مشاهدها المحدودة في هذا العمل، فإنه يعد محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني، وكان بمثابة شهادة ميلاد لرجاء الجداوي فنياً ، كما انها قدمت مع المخرج فطين عبد الوهاب فيلم "إشاعة حب" الذي شاركت فيه مع سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف وهبي.

كان أيضًا دورها في فيلم "موعد علي العشاء" أمام سعاد حسني وحسين فهمي وأحمد زكي من الأدوار المميزة والمحطات المهمة ، وقدمت للسينما الكثير من الأعمال فهي لم تكن بطلة مطلقة لكن وجودها في أي عمل يعطي للعمل ثقل فني وتكون هي بداخله مميزة في الأدوار التي كانت تقدمها سواء الكوميدية مع عادل امام مثلا في "حنفي الأبهة" أو غير الكوميدية مع نجوم آخرين ، كما أنها كانت داعم كبير لجيل التسعينات وما بعده في السينما فقدمت مع احمد السقا ومني زكي فيلم " تيمور وشفيقة " ، وشاركت في بطولة فيلم "من 30 سنة" أيضا.

ومن المحطات المهمة في مسيرتها في التليفزيون مسلسل "هند والدكتور نعمان " مع الفنان الكبير كمال الشناوي فقد قدمت شخصية " شادية " ، كما قدمت مسلسلات "الدوامة، و"أحلام الفتى الطائر" و"اللص الذي أحبه"، وعلي خشبة المسرح قدمت عددا من المسرحيات أبرزها "الواد سيد الشغال، و"الزعيم" مع عادل امام ليصل رصيدها الفني حوالي 300 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.