مليون مشاهدة لرقص غادة عبدالرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مواقع التواصل الاجتماعي برقصها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

ونشرت عبدالرازق عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” فيديو يرصد رقصها مع شريكها برومانسية وعفوية.

وقالت الممثلة المخضرمة في تعليقها باللغة الإنكليزية على الفيديو: “الرقص مع حبي”.

وحصد الفيديو مليون مشاهدة وعشرات آلاف الإعجابات، منذ نشره في الساعات القليلة الماضية.

وكان مسلسل “لحم غزال” آخر أعمال عبدالرازق الرمضانية في موسم 2021، من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وبطولة شريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبد الغفور.