ميس حمدان بائعة ملابس في عمان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ زوار أحد أكبر مراكز التسوق في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، بوجود الفنانة الأردنية المقيمة في مصر، ميس حمدان، بينهم وتبيع الملابس ضمن سوق تجاري لبيع الملابس الحديثة.

ولاقت ميس ترحيباً كبيراً من زوار “العبدلي مول”، الذين تفاجؤوا بتواضعها، وهي تروج خط الأزياء الخاص بها، الذي أطلقته قبل عدة أشهر.

وقالت ميس، في تصريحات صحفية إنها كانت حريصة على الوجود في معرض الألبسة المقام بالأردن لترويج خط الأزياء الخاص بها، والذي يحمل علامتها التجارية، مضيفة: “أنا حريصة على ما أقدمه من ملابس وشنط وإكسسوارات، لذلك من الطبيعي أن أوجد لتسويق منتجاتي بنفسي”.

ونفت ميس أن تكون قد شعرت بالإحراج كونها نجمة معروفة، وتمت مشاهدتها وهي تبيع منتجاتها، قائلة: “بالعكس هذا دافع إضافي لي، بأن أوجد مع الناس، وأشرح لهم ما تعنيه القطع التي صممتها، ووجدت تفاعلاً إيجابياً، خلال زيارتي والتقائي الناس”.

وحول حياتها الخاصة بعيداً عن الفن، قالت ميس: “حياتي الخاصة بسيطة جداً، كأي فتاة عادية، وربما تكون أبسط من ذلك”، هكذا تصف ميس حياتها، مؤكدة أنها لا تعيش حياة النجومية بتفاصيلها؛ فهي تستيقظ مبكراً، وتنام مبكراً كذلك، وتمضي الكثير من وقتها بممارسة الرياضة، وتتواصل مع الجميع، ولا تضع نفسها في قوالب مغلقة، وتتصرف بطبيعتها دون أي تصنع، وقد يكون هذا أحد الأسباب لوقوعها في بعض المشاكل، وفهمها بطريقة خاطئة، فهي تنسى أنها فنانة في الكثير من المواقف، مشيرة إلى أنه تجب عليها دراسة تصرفاتها بعناية.

وتطلب ميس “عريس لذيذ”؛ لتوافق على الارتباط به، وتقول: “أنا ضد الزواج بهدف الزواج فقط أو بهدف الإنجاب فقط، ويخيفني فشل العلاقات الزوجية كثيراً. كنت في السابق أشترط أن أعيش قصة حب كبيرة، لكن الآن تكفيني علاقة صحية مع الرجل الذي أريد الارتباط به، ما يضمن نشأة أولادي بطريقة وبيئة صحية، وبصراحة أنا أشاهد الكثيرين تعساء بعد الزواج، ونسب الطلاق بارتفاع، وهو الأمر الذي يجعلني أتأنى كثيراً بهذا الموضوع”.

وكانت ميس حمدان صرحت، في مقابلة سابقة مع “زهرة الخليج”، بأنها تستعد لبطولة فيلم سينمائي طويل، لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، وقد تأخر بسبب سفرها المتواصل.

ووصفت حمدان هذا الفيلم بأنه “رومانسي، ولايت كوميدي”، وقد فصل لأجلها، وهو ما اعتبرته خطوة جديدة، فتقول: “العمل يكتب ويرسم ليناسب شخصيتي وموهبتي، وأستطيع أن أسخر من خلاله كل الطاقات التي أمتلكها، سواء الرقص أو الغناء أو التمثيل، أو صناعة العديد من الكاريكاتيرات المختلفة، التي سأقوم بتأديتها، لكنني لن أقلد أحداً؛ فأنا أمتلك قدرة كبيرة على خلق شخصيات جديدة، من الواقع أو الخيال، علماً بأنني لن أظهر كبطلة مطلقة له، فالعمل بطولة جماعية بمشاركة نجوم كبار، ولا أعرف إلى الآن إن كان سيعرض عبر شاشات السينما، أو عبر إحدى المنصات الرقمية، ولست مهتمة بالأمر فالعمل الناجح يفرض نفسه أينما عرض”.