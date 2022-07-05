كرم بورسين يدافع عن هاندا أرتشيل.. فماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم ما شهدته علاقتهما من توتر في أيامها الأخيرة، أدت في نهاية المطاف إلى انفصالهما، فإن ذلك لم يمنع الممثل التركي كرم بورسين من رفض أي خطاب كراهية موجهٍ ضد حبيبته السابقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل.

ففي تغريدةٍ له عبر “تويتر”، قال النجم التركي إنه لن يؤيد أو يدعم شخصاً يكتب تعليقات كراهية ضد النساء، بمن في ذلك هاندا، مشيراً إلى أنه عندما يجد هذا النوع من التغريدات السخيفة، يقول: “أكتب لهم: من فضلك توقّف، لسنا بحاجة إلى الكراهية في هذا العالم”.

وجاءت هذه التغريدة من قبل كرم بورسين، بعدما طلبت إحدى المتابعات أن يخبرها برأيه بشخصٍ من معجبيه يقوم بكتابة تعليقات كراهية يومية ضد النساء.

ومن الملاحظ أن من توجهت له بالسؤال لم تذكر اسم هاندا في سؤالها أو حتى أشارت لها، إلا أن كرم بورسين أتى على ذكرها في ردّه، الأمر الذي برره البعض بأن نجم “أنت اطرق بابي”، ربما رأى الكثير من التعليقات ضدها بعد انفصالهما.

وكانت علاقة الثنائي قد بدأت في كواليس مسلسل “أنت اطرق بابي” لتستمر علاقتهما لعام ونصف تقريباً، وليعلنا بعدها انفصالهما بطريقةٍ مُفاجئة، وقيل حينها إن السبب في ذلك قبول كرم لعرض تمثيلي إلى جانب زميلته الممثلة ديميت أوزدمير، وهو ما رفضته هاندا، ليعود كرم ويرفض الدور إلا أن هاندا أصرت على ذلك.

يُذكر أن مسلسل “أنت اطرق بابي” حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه في تركيا، إذ تصدر قوائم الأكثر مشاهدة وقتها.

ومازال المسلسل يلاقي رواجاً عند عرضه في بلدان أخرى، فمثلاً تصدّر اسم المسلسل بأكثر من 3 آلاف تغريدة، إضافة إلى هاشتاغ “سيركان”، الشخصية التي جسّدها كرم بورسين في المسلسل بأكثر من 11 ألف تغريدة، وذلك في أولى حلقاته.

بينما في البرازيل كان موضوع البرنامج في “سي أن أن برازيليا سوت”، حيث ذكر أنّ المسلسل يشكّل ظاهرة في أميركا اللاتينية ويتصدّر قائمة العشرة الأوائل الأكثر مشاهدة.

وهو الأمر ذاته الذي حدث في العالم العربي، إذ كان الجمهور ينتظر حلقاته بحماس، ويتصدر قائمة الأكثر بحثاً في موعد عرض حلقته الأسبوعية.