شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يدخل عالم التمثيل وينتهى من كورس "استوديو الممثل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مؤخرًا المطرب مصطفى شوقى الشهير بأغنية "ملطشة القلوب" من كورس مكثف في التمثيل فى الدفعة الـ46 من استوديو الممثل تحت إشراف الفنان حسام داغر، يستعد به للدخول فى مجال التمثيل، وخاصة بعدما عرض عليه عدد من المشاركات، لكنه أرجئ هذه المشاركة حتى يستعد بشكل جيد لهذه الخطوة.



مصطفى شوقى

وقال المطرب مصطفى شوقى فى تصريحات سابقة، إن أغاني المهرجانات شكل جديد وناجح، ولو غنيت المهرجانات سأقدمها بشكل مختلف، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، مصر دولة كبيرة وأذواقنا مختلفة، وتوجد أنماط موسيقية كبيرة، وأغنية ملطشة القلوب نجحت؛ لأنها بسيطة جدا وقريبة من الناس، ولو ذهبنا إلى أغاني المهرجانات سنقدمها بشكل مختلف ونقدمها بطريقتنا، وغنى شوقي "ملطشة القلوب" خلال الحلقة.

وعن أغنية "يا دنيا سمعاني" قال شوقي إنها أغنية وطنية وحماسية، وتم غناؤها أثناء حرب الاستنزاف في مدن القناة وعلى خط المواجهة، والفضل يعود إلى المنتج نصر محروس في أنه أعاد تقديمها، وقمت بغنائها بشكل موسيقي جديد.