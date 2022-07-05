شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو وتيفانى تشين فى أجواء رومانسية على شاطئ فورمينتيرا بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم المخضرم روبرت دى نيرو وصديقته تيفاني تشين وهما يستمتعان بأشعة الشمس الصيفية في رحلة إلى الشاطئ فورمينتيرا بإسبانيا وسط أجواء رومانسية.

آخر أعمال دي نيرو كان فيلم الكوميديا The War With Grandpa وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته النجم العالمى روبرت دى نيرو، ووفقًا لصحيفة فاريتى، كان الفيلم الكوميدى The War With Grandpa، توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التى يمتلكها المنتج هارفى وينستون، الذى اتهم بقضايا تحرش متعددة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم فى الأسواق.

حقق الفيلم الكوميدى الذى تدور أحداثه حول رجل سبعينى وحفيده، نحو 3.6 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه فى دور عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة جده غرفته ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.



الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى وكريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو وTom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.

وكان حرص النجمان روبرت دي نيرو وال باتشينو على حضور فعاليات مهرجان تربيكا الدولى، في دورته المنقضية من أجل الحديث عن مشروعهما السينمائى السابق "الأب الروحى" والذى يعتبر بمثابة أيقونة في عالم السينما، حيث حرص المهرجان على عرضه بطريقة مطورة من خلال تقنية نسخة 4K تمت اتاحتها للجمهور.